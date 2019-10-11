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CHP heyeti DP’yi ziyaret etti

11 Ekim 2019 Cuma 18:30
CHP heyeti DP’yi ziyaret etti

Demokrat Parti yetkilileri, Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Demokrat Parti Genel Merkez Binasında gerçekleşen toplantıya, DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer, DP Milletvekili Serdar Denktaş, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Genel Sekreter Hande Kayasal Çelikten katıldı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi yapısını yakından takip ettiğini belirterek geçmişimizi ve tarihi yeni nesillere doğru aktarmanın vatanımıza sahip çıkmak kadar önemli olduğunu söyledi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın görüşleri, davaya olan sadakati ile örnek alınması gereken onurlu duruşu ve karakteri açısından büyük değer taşıyan bir lider olduğunun altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarih ve kaderinin de aynı olduğunu söyledi.

DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer ise, Türkiye’den gelen tüm siyasi partilere mensup milletvekilleri veya sivil toplum örgütlerini karşılamaktan ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletleri arasındaki bağın daha da güçlenerek devam etmesinin her iki ülke için de önem taşıdığını belirtti.

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs’ın partiler üstü bir mesele olduğunun ve bu ilişkilerin hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaparak, yerel yönetimlerle ilgili sorumlulukların çok, yetkilerin ise az olduğu bu konulardaki yasal değişikliklerin karşılıklı ele alınması gerektiğini söyledi.

Denktaş, Türkiye’de günümüzde yaşanan sorun ve karışıklığın bir an evvel çözüme ulaşması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarı ve selamete kavuşması temennisinde bulundu.

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Son Güncelleme: 11.10.2019 19:04
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