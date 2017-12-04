CHP heyeti YDP'yi ziyaret etti

YDP’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Oğuz Kaan Salıcı ile Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’e, CHP KKTC Temsilciliği’nden bir heyet eşlik etti.

Ziyarette konuşan Oğuz Kaan Salıcı, seçim öncesi KKTC de siyasi partileri ve bu partilerin özellikle Kıbrıs konusundaki görüşlerini almak için Kıbrıs’ta bulunduklarını söyleyerek YDP ye başarılar diledi.

CHP’yi ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP tabanında Türkiye’deki bütün partilere mensup vatandaşların olduğunu söyledi.

Arıklı, “Biz fikir olarak merkezde olan, KKTC’nin kitle partisiyiz. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama taraf değiliz. Bizim için önemli olan Anavatanımızın esenliği. Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz ve hepsine saygılıyız” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Arıklı, “İktidara geldiğimiz ilk üç ay içerisinde Maraş’ı Türk yönetiminde eski kullanıcılarının iskânına açacağız. Bu konuda çok kararlıyız. Bu açılımımız öncesi Türkiye’deki bütün siyasi partilere bilgi vereceğiz” dedi.

CHP heyeti, YDP Genel Başkanı’nı şubat ayında yapılacak CHP Kurultayı’na davet etti.