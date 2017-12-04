Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105215
ALTIN
159.049
DOLAR
3.8803
STERLİN
5.2182
EURO
4.5978
Mutlu olmak için bunları sakın söylemeyin!
Mutlu olmak için bunları sakın...
Örgü örmenin faydaları!
Örgü örün depresyondan kurtulun!
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Göz rengi karakteri etkiler mi?
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Geniş kalçalar kalbe faydalı
Bedenin kışa hazır mı?
Bedenin kışa hazır mı?

CHP heyeti YDP'yi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi CHP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni ziyaret etti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 22:40
CHP heyeti YDP'yi ziyaret etti
banner10

YDP’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Oğuz Kaan Salıcı ile Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’e, CHP KKTC Temsilciliği’nden bir heyet eşlik etti.

Ziyarette konuşan Oğuz Kaan Salıcı, seçim öncesi KKTC de siyasi partileri ve bu partilerin özellikle Kıbrıs konusundaki görüşlerini almak için Kıbrıs’ta bulunduklarını söyleyerek YDP ye başarılar diledi.

CHP’yi ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP tabanında Türkiye’deki bütün partilere mensup vatandaşların olduğunu söyledi. 

Arıklı, “Biz fikir olarak merkezde olan, KKTC’nin kitle partisiyiz. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama taraf değiliz. Bizim için önemli olan Anavatanımızın esenliği. Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz ve hepsine saygılıyız” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Arıklı, “İktidara geldiğimiz ilk üç ay içerisinde Maraş’ı Türk yönetiminde eski kullanıcılarının iskânına açacağız. Bu konuda çok kararlıyız. Bu açılımımız öncesi Türkiye’deki bütün siyasi partilere bilgi vereceğiz” dedi. 

CHP heyeti, YDP Genel Başkanı’nı şubat ayında yapılacak CHP Kurultayı’na davet etti.  

banner22
Son Güncelleme: 04.12.2017 22:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli'de kaza: 2 yaralı
Gönyeli'de kaza: 2 yaralı
Tüp gaza okkalı zam!
Tüp gaza okkalı zam!
TCG Barbaros (F-244) Fırkateyni'ne ziyaretler 10 Aralık'a kadar uzatıldı
TCG Barbaros (F-244) Fırkateyni'ne ziyaretler 10 Aralık'a kadar uzatıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim