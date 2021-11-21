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CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları KKTC’de

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'de buluştu.

21 Kasım 2021 Pazar 19:40
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CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları KKTC’de
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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'de buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın organizasyonu ile gerçekleşecek ziyaretler iki gün sürecek.

İstanbul Belediye  Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar,Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’den oluşan CHP heyeti, ziyaretin ilk günü olan 22 Kasım Pazartesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve siyasi parti başkanları ile görüşecek.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, ziyaretin ikinci gününde, KKTC’deki belediyeleri ziyaret edecek.

Seyit Torun ve Baskanlar, Lefkoşa'daki Concord Otel’de de Pazartesi saat 18.00’da basın toplantısı yaparak ziyareti değerlendirecek.

Son Güncelleme: 21.11.2021 20:47
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partili
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