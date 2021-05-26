CHP’nin Kıbrıs politikası bu mu?

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “AKP, Mustafa Akıncı’nın seçilmesini engelledi” diyerek, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansımadı, yansıtılması engellendi” şeklinde konuşmuş.

Kıbrıs’a gelmeden oturduğu yerden ahkam kesen CHP’li Yarkadaş aslında tam da olduğu partiyi yansıtıyor. Çünkü genel başkanı gibi yorum yaparken “bilgisiz” ve temelsiz açıklamalarda bulunuyor.

Öyle ki Başkanlığının son iki yılında KKTC Cumhurbaşkanının Türkiye’ye tek bir ziyareti bile olmadığını bilmiyor her halde. Veya KKTC Cumhurbaşkanının Barış Pınarı Harekâtı için “Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır” dediğini her halde bilmiyor.

İyi de bir gazeteci üstelik milletvekilliği yapmış birisi bunları bilmiyor olamaz ki!

Mutlaka biliyordur ama işine gelmiyordur. Bugün Ersin Tatar’ın CHP Genel Başkanından daha popüler ve Türk kamuoyu tarafından sevilen birisi olduğunu bilse her halde bu saçma sapan açıklamaları yapmazdı.

Barış Yarkadaş’ın saçmaladıkları bu kadar ile kalsa iyiydi. Şimdi bir de çakma siteler kurarak Türkiye’deki AK Parti iktidarını Kıbrıs üzerinden dövmeye kalkıyor. Ve aynı cahillikle açıklamalar yapmaya devam ediyor. Adayı bir mafya adası olarak gösterme çabası içerisinde olanlara alkış tutuyor adeta.

Yarkadaş, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansımadı, yansıtılması engellendi. Türkiye’nin bakanları gittiler, Akıncı kaybetsin diye müdahalelerde bulundular” diyor.

Arkadaş o bakanın adını versene? O vekilin adını versene? Atıyor bilmeden ve maalesef Türk kamuoyu da bu adamı dinlemek zorunda kalıyor.

Seçim sürecinde tek bir bakan Türkiye’den KKTC’ye gelmedi. Hiçbir AKP vekili de gelmedi. KKTC vatandaşı olan ve burada ciddi yatırımları olan MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş’tan başka birisi yoktu seçim döneminde Ada’da.

Eğer CHP çok seviyordu ise Akıncı’yı o zaman Barış ve Kemal Beyi gelir Akıncı için çalışırlardı. Ama tembelliklerinden ötürü 20 yıldır girdikleri tüm seçimleri kaybeden CHP mi bunu yapacak? Güldürmeyin beni…

Bu arada CHP seçmeni de KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı sever. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’da KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı arayıp kutlamıştı. Sadece Kılıçdaroğlu’ndan değil pek çok CHP’liden kutlama mesajları geldi Tatar’a.

İşin özeti sevgili dostlar CHP’nin Kıbrıs politikasında zerre değişiklik yok. Kıbrıs’tan kopuk ve burada olup biten ile ilgili zerre bilgi sahibi değiller. Keza Türkiye’de de son 20 yıldır CHP’nin tek bir başarısının olmamasının belki de en güzel göstergesidir Kıbrıs Politikaları…