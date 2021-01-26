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CİB: Bilimsel verileri açıklayın, toplumu doğru bilgilendirin

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), koronavirüse karşı alınan yeni önlemlerin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye "KKTC'de toplam vaka sayısının kaç tanesi Casino kaynaklıdır? Açıklayın, kapatacaksanız kapatın ama halka doğruları söyleyerek kapatın. Bilimsel verileri açıklayın, toplumu doğru bilgilendirin" çağrısı yaptı.

26 Ocak 2021 Salı 18:09
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CİB: Bilimsel verileri açıklayın, toplumu doğru bilgilendirin

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), koronavirüse karşı alınan yeni önlemlerin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye "KKTC'de toplam vaka sayısının kaç tanesi Casino kaynaklıdır? Açıklayın, kapatacaksanız kapatın ama halka doğruları söyleyerek kapatın. Bilimsel verileri açıklayın, toplumu doğru bilgilendirin" çağrısı yaptı.

Casino İşletmecileri Birliği'nden Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye yapılan çağrı şöyle:

"VAKALARIN KAÇI CASİNO KAYNAKLI?"

"Kapatacaksanız kapatın ama halka doğruları söyleyerek kapatın. Bir yıldan fazla süredir devam eden pandemi nedeniyle kaosa giren ekonomik yaşantımız, Sağlık Bakanlığı’nın veya Üst Komite’nin, sürekli değişiklik gösteren ve birbiriyle çelişen kararları nedeniyle toplumsal gerginliklere de neden olmaktadır.

Son günlerde hızla yayılan Koronavirüsün kaynaklarını açıklayın. KKTC’deki toplam vaka sayılarının kaç tanesi Casino sektöründen kaynaklanmıştır?

Çağrımız açıktır...

"BİLİMSEL VERİLERİ AÇIKLAYIN, TOPLUMU DOĞRU BİLGİLENDİRİN"

Sektörü sektöre, çalışanı çalışana düşüren kararlar almaktan vazgeçin. Sektörümüzü muğlak ifadelerle zan altında bırakmaktan vazgeçin. Bilimsel verileri açıklayarak, toplumu doğru bilgilendirin.

Kamusal alanda bizleri itibarsızlaştırarak, toplumsal gerginlik yaratarak, virüsten kurtulmak mümkün değildir.

Kapatacaksanız kapatın ama halka doğruları söyleyerek kapatın."

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