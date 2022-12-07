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CİB yönetiminde görevler belli oldu

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:57
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CİB yönetiminde görevler belli oldu



Casino İşletmecileri Birliği'nde (CİB) 29 Kasım'da yapılan olağan genel kurul toplantısında Ahmet Arkın başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulunda görev, yetki ve sorumluluklar belirlendi.

CİB’den yapılan açıklamaya göre, Birliğin Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek olurken, Genel Sekreterlik görevini Muhammet Yılmaz üstlendi.

Genel Sekreter Yardımcılığını Hasan C. Örek, Saymanlığı Erman Sarı'nın yürüteceği CİB yönetiminde Sertuğ A. Gülcan faal üye olarak görev yapacak.

Son Güncelleme: 07.12.2022 17:27
Anahtar Kelimeler:
Casino İşletmecileri BirliğiCİB
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