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Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı

14 Şubat 2020 Cuma 09:36
Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı
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Dipkarpaz’da küçükbaş hayvanlarda görülen Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı.

Hastalığın önüne geçmek için alınan Bakanlar Kurulu kararında, zarar gören üreticilerin tazmin edileceği de vurgulandı…

Bakanlar Kurulu kararına göre, hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için çiçek hastalığı “Acil Eradikasyon Önlemlerine Tabi Bildirimi Zorunlu Hayvan Hastalığı” olarak ilan edildi…

Kararda ayrıca bu hastalık yüzünden hayvanları zarar gören üreticilerin “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Değişiklik Tüzüğü” uyarınca tazmin edileceği belirtildi

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
çiçek Hastalığı
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