Çiçeklendirme çalışmaları başladı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle çalışmalarını sürdüren Girne Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kapsamını her geçen gün daha da genişlettiği bildirildi.

Girne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden verilen bilgiye göre, ekipler yaz mevsimi öncesi yol kenarlarında ve boş arazilerde çıkan otları temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü, olası yangınları önlemeye yönelik de bu çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, “Yabani otlar kentimiz için güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bu yüzden de temizlik ekiplerimiz yol kenarlarında oluşan otları titizlikle temizliyor. Tüm sokaklarımızı temiz tutmak için çalışıyoruz” dedi.

ÇİÇEKLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Çalışmalar kapsamında dönel kavşak, refüj arası ve kentin önemli noktalarına mevsimlik çiçeklerin ekildiği, çeşitli caddelerdeki orta refüj çiçeklendirme, budama ve bakım çalışmalarına da devam edildiği kaydedildi.

Güngördü “Ülke olarak Covid-19 virüsüne karşı yaşadığımız bu zor süreçte temizliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Halkımızdan isteğimiz, temizlik konusunda her vatandaşımız üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Unutmayalım ki temizlik kirletmemekle başlar” dedi.

Güngördü “Bizler dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak kentimiz genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizler tedbiri almaya her ne kadar özen göstersek de evde kalın çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu.