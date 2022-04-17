"Ciddi bir kaos yaşanacak"

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

ÖZDOĞAN: GİRNE GÜMRÜK ŞUBE AMİRLİĞİ’NDE ŞU ANKİ PERSONEL SAYISI 38

Özdoğan açıklamasında, Girne Gümrük Şube Amirliği’nin güncelliğini yitirmiş teşkilat yasasında bile 60 civarı personelle hizmet verdiğini, şu anki personel sayısının ise 38 olduğunu belirtti.

Ayda 40 civarı olan sefer sayılarının daha da artacağını ifade eden Özdoğan, “Ülkenin en çok gelir getiren kamu dairesi çökmüş vaziyette” dedi.

“GİRNE’DE ÇALIŞANLARIMIZ EVİNE GİDEMEZ OLDULAR”

Mağusa Limanı’ndan sonra Girne Limanı’nın da yaz aylarında angarya nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geleceğini belirten Özdoğan, “Girne çalışanlarımız evlerine gidemez oldular” dedi.

Özdoğan, hükümetin ve Maliye Bakanlığı’nın gerekli istihdamları yapmaması ve teşkilat yasasını günün koşullarına göre revize etmemesi durumunda ‘çok ciddi bir kaosun yaşanacağını’ belirtti.