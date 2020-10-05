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Ciddi şekilde darp edip burnunu kırdılar

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.D, M.A ve M.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:24
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Ciddi şekilde darp edip burnunu kırdılar

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.D, M.A ve M.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı.

Polis, zanlılar S.D, M.A ve M.Ç’nin Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin T.Ş ve E.H'yi elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip E.H'nin burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan zanlılar,  alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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