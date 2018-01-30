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Ciddi şekilde darp etti

Birlikte yaşadığı kız arkadaşı ile tartışan 35 yaşındaki Recep Kazak, 33 yaşındaki kız arkadaşı E.I.’nın sağ elini katlayarak parmağını kırdı

30 Ocak 2018 Salı 10:32
Ciddi şekilde darp etti
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Birlikte yaşadığı kız arkadaşı ile tartışan Recep Kazak’ın gözü dönünce E.I.’yı önce ciddi şekilde dövdü, hızını alamayan Kazak kadının sağ elini katlayarak parmağını kırdı.

Şikâyet üzerine tutuklanan Kazak aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 30’ar Bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından yargılanacak

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Gencer, zanlı Recep Kazak’ın “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Ali Gencer, zanlı Kazak’ın birlikte yaşadığı kız arkadaşı ile 28 Ocak tarihinde sabah saat 04.00 raddelerinde aralarında çıkan tartışma sonucu E.I.’yı elleri ile ciddi şekilde darp ettikten sonra sağ elini katlayarak parmağını kırdığını anlattı.

Gencer, yapılan şikâyetin ardından zanlının tespit edilerek tutuklandığını, yapılan sorgulamada işlediği suçu kabul ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Gencer, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

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