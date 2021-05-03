“Ciddi yatırım yapacaksanız, en kolay para kazanma yöntemi kripto paradır”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL- Kardelen GÖKSU

Son zamanlarda çok sayıda insanın ilgi gösterdiği kripto paralar hakkında kripto para üretimi yapan İzzet Kılıç Gündem Kıbrıs’a bilgi verdi.İzzet Kılıç’ın konuşması şu şekilde:

Kripto para ile şifrelenmiş bir yazılım üretiyoruz, bunu da aracı firmalarla arz ve talebi gerçekleştiriyoruz. Biz şu an burada arz kısmındayız, talep olduğu sürece arzı gerçekleştirmiş oluyoruz. Borsa kısmı da vardır, biz borsa kısmına çalışıyoruz. İnsanlar alım yaptığı sürece biz buradaki üretimimiz daha da değer kazanmakta. Biz şu an da 15 ekran kartı ile kazım yapmaktayız, kişiye göre değişir istenilen miktarda ekran kartı ile üretim yapılabilir. Ama 1-2 ekran kartı ile bu işe girmeleri yanlış. Bu gibi işlerde 10-12 aydan önce kara geçemezsiniz. Benim sistemim 180-200 bin TL değerinde ve ben bu sistemden günlük 50, gün oluyor 60-65 dolara kadar kazım yapmaktayım.

Ben şu an da Bitcoin kazmaktayım. Başka bir şey kripto da kazsak da karımız aynı. 24 saatlik bir kazımı deniyoruz, 3 dolarlık kripto parayı kazsanız da aynı 64 bin dolarlık bir kriptoda kazsanız aynı meblağı kazıyorsunuz. O gün ki kazım kazancınız 30 dolarsa istediğiniz kriptoyu kazarsanız kazın üstüne çıkamazsınız, altına da inemezsiniz.

Biliyorsunuz ülkemizde elektrik ve internet sıkıntısı çok fazla bu da kayba sebep oluyor. Veri alış-verişi olmadığından o günkü üretiminizden oluyorsunuz. Paranız varsa, bunu farklı bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Eğer bu kripto işinden anlamıyorsanız, bu işe girmemelisiniz.

“CİDDİ BİR YATIRIM YAPACAKSANIZ, EN RAHAT KAZANABİLECEĞİNİZ İŞLERDEN BİRİ DE KRİPTO PARADIR”

Bunun yanı sıra ben bu işe ilk başladığımda bana gelip 40 bin TL değerinde bir bilgisayarımız var, bunu satın alırsanız bu kadar kazırsınız, aldık ve ne yazık ki bunlar o kadar kazamadığımızı görünce hayallerimiz suya düştü. Benim halka tavsiyem paranız varsa ve değerlendirmek istiyorsanız bu en son iş olsun çünkü riskli bir iş. Eğer ciddi bir yatırım yapacaksanız, yatırım yapıp en rahat kazanabileceğiniz işlerden biri de bu kripto paradır.

“EKRAN KARTI ALACAKSANIZ SIFIR KUTUSUNDAN AÇILMAMIŞ ALIN”

Aynı zamanda, benim sizlere önerim eğer bir ekran kartı alacaksanız orijinal sıfır kutusundan açılmamış bir paket almanızdır. Piyasa artık çık değişti, ekran kartı fiyatları çok fahiş fiyatlarda ve ikinci el satılanlarda insanlar sadece oyun oynadıklarını söylüyorlar fakat öyle bir durum yok.