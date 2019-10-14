Çiftçiler Birliği, Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yaptığı açıklamada, fuara katılan heyetin tarımla ilgili birçok teknolojiyi ve yeniliği yerinde görme fırsatı bulduğu belirtilirken, üreticilerin elde ettikleri bilgileri ve teknolojileri ülke tarım sektörüne kazandırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Eylül ayında başlayan tarım fuarlarına oluşturduğu heyetlerle değişik bölgelerden ve köylerden katılım göstererek kırsaldaki üreticilere katkı sağlamaya çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Heyeti 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarına 40 kişilik heyet ile katıldı. Tarım Fuarlarıyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE, misyonlarının sadece üreticilerin haklarını korumak olmadığını, üreticilerin gelişimlerine de katkı sağlamanın misyonları arasında olduğunu belirterek, bu tür organizasyonlara yönelik çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini belirtti. Fuarlara katılım gösteren üreticilerin ülke dışındaki tarımsal destekleme modellerini de yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden KELLE, özelde kırsal ve tarımsal genelde ise ülkesel kalkınmanın formülünün doğru ve zamanında yapılan destekleme modellerinde saklı olduğunu belirtti.

(BRT/MAIL)