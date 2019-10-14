Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Çiftçiler Birliği, Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Heyeti 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen, Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı 40 kişilik heyet ile katıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:39
Çiftçiler Birliği, Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yaptığı açıklamada, fuara katılan heyetin tarımla ilgili birçok teknolojiyi ve yeniliği yerinde görme fırsatı bulduğu belirtilirken, üreticilerin elde ettikleri bilgileri ve teknolojileri ülke tarım sektörüne kazandırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Eylül ayında başlayan tarım fuarlarına oluşturduğu heyetlerle değişik bölgelerden ve köylerden katılım göstererek kırsaldaki üreticilere katkı sağlamaya çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Heyeti 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları fuarına 40 kişilik heyet ile katıldı. Tarım Fuarlarıyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE, misyonlarının sadece üreticilerin haklarını korumak olmadığını, üreticilerin gelişimlerine de katkı sağlamanın misyonları arasında olduğunu belirterek, bu tür organizasyonlara yönelik çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini belirtti. Fuarlara katılım gösteren üreticilerin ülke dışındaki tarımsal destekleme modellerini de yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden KELLE, özelde kırsal ve tarımsal genelde ise ülkesel kalkınmanın formülünün doğru ve zamanında yapılan destekleme modellerinde saklı olduğunu belirtti.

(BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Çiftçiler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç:Trafik canavarı olmayın!
Oruç:Trafik canavarı olmayın!
Yine iş kazası!
Yine iş kazası!
Girne'de bıçaklama!
Girne'de bıçaklama!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim