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ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ, EYLEMİNİ MECLİS ÖNÜNE TAŞIYOR

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, bütçeden tarıma ayrılan payın artırılması talebiyle düzenlediği araçlı eylemini Başbakanlık’tan sonra Cumhuriyet Meclisi önüne taşıyor.

13 Nisan 2021 Salı 16:39
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ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ, EYLEMİNİ MECLİS ÖNÜNE TAŞIYOR

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Başbakan Ersan Saner ile yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Kelle, eylemin sürdüğünü ifade ederek, sıkıntıların kalıcı çözümünden yana olduklarını belirtti ve “Gelmemizi beklememeleri gerekirdi. Çıktığımız yoldan geri dönmeyeceğiz” dedi.

Tüm paydaşların birlikte toplanıp tarım bütçesini geliştirmek istediklerini ifade eden Kelle, “Tarıma destek artırılmalı, mevcut destek programını kabul etmeyeceğiz, bunu daha önce de söyledik” diye konuştu.

Tarım ile ilgili kurumların geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kelle, en son yaptıkları eyleme 420 araçla geldiklerini, bugün ortaya koydukları taleplerin haksız talepler olmadığını kaydetti.

Her zaman uzlaşı yolunu seçtiklerini ifade eden Kelle, “Elimizi taşın altına koyduk ama son günlerde sadece bizim elimiz taşın altınadır” dedi ve Başbakan’a sorunları ve talepleri aktardıklarını, emek ve üretimlerinin karşılığını istediklerini vurguladı.

Kelle, Başbakan’a 2021 bütçesindeki tarıma destek miktarını kabul etmeyeceklerini ifade ettiklerini kaydederek “Tüm paydaşların bir masa etrafında bir araya gelmesini istiyoruz. Bütçenin revize edilmesini talep ettik. Mevcut destek programını kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Eğer bu sıkıntının yollarda çözülmesini istemiyorlarsa çözüm bulunmalı. Kendisi de kabul etti. Yarın paydaşlar yazılı taleplerini bildirecek” diye konuştu.

Meclis önüne gidip tarım sektörünü iyi bilen içlerinden çıkan Meclis Başkanı ile görüşmek istediklerini ifade eden Kelle, ardından eylemi tamamlayacaklarını söyledi.

Eylemciler açıklamanın ardından polis eşliğinde araçları ile birlikte Meclis önüne gitti.

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