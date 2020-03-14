Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Çiftçiler Birliği: Hayvan üreticilerinin stokları sınırlı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, gıda üretiminin, gıda ithalatının ve ihracatının durmaması gerektiğini vurguladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 14:12
1262 Okunma
Çiftçiler Birliği: Hayvan üreticilerinin stokları sınırlı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, gıda üretiminin, gıda ithalatının ve ihracatının durmaması gerektiğini vurguladı.

Birlik basın bürosundan yayınlanan bildiride, gıda ithalatının, ihracatının ve üretiminin durmaması, haksız para kazanmanın önüne geçilebilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ticaretin bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ayrı bir komite kurması gerektiğini ifade edildi.

Temel ihtiyaç karşılayan marketlerin açık kalmasının bir anlam ifade etmediği belirtilen açıklamada, marketlere gıda (tarımsal ürün) sağlayan üreticilerin, ithalatçıların, temel ihtiyaç olan gıda ürünlerini sağlayacak toptancıların çalışıp çalışmayacağına ilişkin kararın net bir şekilde belirtilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Gıda üretiminin ve ithalinin durmasının piyasada haksız yere para kazanmayı da beraberinde getireceği ifade edilen açıklamada, bu konunun gıda sektörünün bağlı olduğu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın temel görevi olması gerektiği kaydedildi.

“HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN STOKLARI SINIRLI”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği aynı zamanda hayvansal üretimle birlikte tarımsal üretim yapan üreticilerin stoklarının sınırlı olduğunu ve stokları düzenlemeye yönelik kararların da alınması gerektiğini kaydetti.

Haksız para kazanmanın önüne geçebilmenin temelinde tarımsal üretimin devam etmesinin yattığına işaret edilen açıklamada, “Gıda üretiminin ve tüketiminin normal pazar fiyatında devam edebilmesi için ise Bakanlar Kurulu yeni kararlar almalı, halkı panik havasından uzaklaştırılması gerekmektedir “ denildi.

Halka hükümetin aldığı kararlara uyma çağrısında bulunulan açıklamada, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin her türlü yardıma da hazır olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Çiftçiler BirliğiGıdaIthalatıIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu taşıma durdu
Toplu taşıma durdu
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
KIB-TEK’ten yanıt
KIB-TEK’ten yanıt
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim