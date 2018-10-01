Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100348
ALTIN
228.788
DOLAR
5.9751
STERLİN
7.7718
EURO
6.9326
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...

Çiftçiler Birliği Heyeti TÜYAP Fuarına Katıldı

Samsun’da  gerçekleştirilen 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri TÜYAP fuarına Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden 30 kişilik heyet katıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:10
Çiftçiler Birliği Heyeti TÜYAP Fuarına Katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosu açıklamasında, 30 kişilik üretici grubunun KKTC üreticisinin daha sosyal ve daha bilinçli bir şekilde hareket edebilmesine katkı sağlamak için katıldığı açıklandı.

Açıklamada amacın sadece üreticilerin haklarını korumak değil, ülke üreticisinin, köylüsünün gelişen teknolojiyi yakından tanımak adına imkân sağlamak olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri fuarı gibi diğer tarım fuarlarına da katılan üreticilerden aldıkları geri bildirimlerle, ülke tarımına nasıl yön verilebileceği konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Fuarlarda sergilenen tarımsal ürünlerin ve teknolojilerin, çiftçiye nasıl katkı sağlayacağı ile ilgili ipuçları verdiğine işaret edilen Çiftçiler Birliği açıklamasında, üretimin her geçen gün zorlaştığı KKTC’de üreticilerin her hal ve şartta üretimlerine daha fazla sahip çıkması çağrısında bulunuldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TÜYAPÇiftçiler BirliğiFuarHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Dairesi müfettiş yetiştirme kursu düzenledi
Tarım Dairesi müfettiş yetiştirme kursu düzenledi
Güzelyurt’a dev AVM
Güzelyurt’a dev AVM
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yaşlıları ziyaret ederek, yardım yaptı
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yaşlıları ziyaret ederek, yardım yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim