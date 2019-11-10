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Çiftçiler Birliği hükümeti özde değil sözde icraat yapmakla eleştirdi

10 Kasım 2019 Pazar 15:05
Çiftçiler Birliği hükümeti özde değil sözde icraat yapmakla eleştirdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği dünün muhalefeti bugünün iktidarı hükümetten “sözde değil özde icraatlar” beklediğini bildirdi.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerin fikrini dışlayıp, bu fikirlere gerek duymadan günü birlik popülizm politikaları yapılacak bütçeler hazırlandığı savunuldu.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Dünün muhalefeti bugünün iktidarı, dün Meclis kürsüsünden 2019 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin yetersiz oluşunu savunanlar bugün aynı makamda, dün sivil toplum örgütlerini gezerken, yeni mali yıl sizlerle birlikte hazırlanacak diye reklam yapanlar, bugün kapalı kapılar ardında sessizce sivil toplum örgütlerine gerek duymadan, ben yaptım olur mantığıyla son sürat yeni bütçe çalışmasını bitirmek üzere…

Peki, soruyoruz bugünün dünden farkı ne? Bugünün dünden farkı ne ki, bizlere gerek duymadan, görüşlerimiz alınmadan, altyapı desteği bizlerle oluşturulmadan, sürdürülebilir tarım politikasından uzak, günü birlik popülizm politikaları yapabilecekleri bütçeler hazırlanıyor?

Bugünün dünden farkı ne? Destekleme modellerini uygulamaya başladığımız gün olan dün 7,5 milyon litre olan akaryakıt desteği bugün 2,5 milyon litrenin altında, destekleme modellerini uygulamaya başladığınız gün olan dün 25 kg taban gübresi karşılığı olan Doğrudan Gelir Desteği bugün 12-13 kg karşılığında.

Sözde değil, özde icraat beklediğimiz bir gerçek, özde icraat yapmak için, üreticiye sürdürebilir politika hazırlamak için, destekler oranlarını devlet arazi icarları gibi günümüze göre güncellemek için, soruyoruz; bugünün dünden farkı ne?”

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Kıbrıs Türk Çiftçiler BirliğiHükümetIcraatAçıklamaHaberGündemKıbrıs
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