Çiftçiler Birliği ile Türkiye İş Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Türkiye İş Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre çiftçilere destek olması adına düzenlenen protokol İMECE kart kredisi, hasat dönemlerine uygun esnek ödemeli tarım kredileri, tarım ekipman, traktör, seracılık işletme, yatırım ve tarımsal arazi kredilerini kapsıyor.

Protokol Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve Türkiye İş Bankası KKTC Müdürü Serhan Akşahin tarafından imzalandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Türkiye İş Bankası’nın ada ekonomisine katkılar sağladığını ve özellikle son yıllarda çiftçilere verilen destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Nizam, özellikle sabit faizli ve uzun vadeli kredi imkânlarının çiftçilere katkı sağladığını söyleyerek, protokolün de çiftçilere hayırlı olmasını diledi, İş Bankası yöneticilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.