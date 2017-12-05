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Çiftçiler Birliği'nden 5 Aralık Dünya Toprak Günü'nü mesajı

Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, tüm üreticilerin “5 Aralık Dünya Toprak Günü”nü kutladı.

05 Aralık 2017 Salı 23:08
Çiftçiler Birliği'nden 5 Aralık Dünya Toprak Günü'nü mesajı
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, tüm üreticilerin “5 Aralık Dünya Toprak Günü”nü kutladı.

Kelle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu toprakların verimli olduğunu kaydetti ve köy halklarının topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebileceklerini ifade etti.

Kelle, Kuzey Kıbrıs topraklarının, üretime olan ilginin artırılması ve toprak koruma yasasının hazırlanıp yürürlüğe konmasıyla korunabileceğini de belirtti.

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