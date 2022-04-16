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Çiftçiler Birliği'nin 36’nci Olağanüstü Genel Kurulu Yapılıyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 36’ncı Olağanüstü Genel Kurulu yapılıyor. 

16 Nisan 2022 Cumartesi 13:11
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Çiftçiler Birliği'nin 36’nci Olağanüstü Genel Kurulu Yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanede gerçekleşen Genel Kurul’da, sırasıyla Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı.
Yönetim kurulunun belirleneceği Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Kurulu’nda başkanlığa Mehmet Nizam ve Oğuz Ceyda aday. 
Çiftçiler Birliği’nin 8 yıldır başkanlığını sürdüren Hüseyin Çavuş,  UBP’den milletvekili seçilmişti.

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