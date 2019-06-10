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Çiftçiler Birliği tahıl fiyatlarını 'endişe' ile karşıladığını açıkladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan ürün fiyatlarını; “maliyet fiyatlarının altında kalıyor olması nedeniyle, üreticilerin üretimi yürütmesi açısından endişe ile karşıladığını” bildirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
Çiftçiler Birliği tahıl fiyatlarını 'endişe' ile karşıladığını açıkladı
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler neticesinde bakanlık tarafından açıklanan ürün fiyatlarını değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, yaptığı maliyet çalışmalarını ekin dönemi de dâhil olmak üzere hasat döneminde de fiili gerçekleşen masraflar doğrultusunda ve tüm görüşmeleri bu doğrultuda yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

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“Gelinen aşamada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan fiyatlar Birliğimizin maliyet fiyatlarının altında kalıyor olması üreticilerin üretimi yürütmesi açısından endişe ile karşılanmaktadır.

Ülkede her şeyin zamlandığı ve üretimin zorlaştığı bu dönemde sadece ürün fiyatı ile kavga etmenin de doğru olmadığı görüşü ile temkinli yaklaşılan ürün fiyatlarının yanı sıra; alınacak ürünün ödenmesinin kısa zamanda gerçekleşmesi için gerekli çalışmanın yapılması, geçen üretim sezonlarından kalan akaryakıt desteği ve doğrudan gelir desteklerinin bir an önce ödenmesi, 2018-2019 üretim yılına ait Doğrudan Gelir Desteği çalışmalarının tamamlanarak takvimlendirilmesi ve geciken destek ödemelerinin bir an önce gerçekleştirilmesi için ciddi bir beklentimiz vardır.

Hemen hemen her yıl değişen bakan ve kadrolar ile yakalanması zor olan sürdürülebilirliğin ve belirsizliğin ortadan kalkması üretimin devamlılığı açısından kalıcı politikaların geliştirilmesi için gereken çalışmaların artık vakit kaybetmeden yapılmasının elzem olduğunun bir kez daha belirterek bu yönde gerçekleşecek çalışmaların bir an önce başlamasını talep etmekteyiz.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 2019 ürünü arpanın alım fiyatının kilo başına 1.35 TL, yumuşak buğdayın 1.40 TL, sert buğdayın 1.45 TL ve tohumluk materyali olarak alınacak arpa ve buğday ürünlerine kilo başına 0.05 TL prim ödenmesinin Toprak Ürünleri Kurumu yönetimine önereceklerini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçiler BirliğiTahıl Fiyatları
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