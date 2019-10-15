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Çiftçiler Birliği’nden ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ mesajı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Ekim 2019 Salı 10:25
Çiftçiler Birliği’nden ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ mesajı

Kelle, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü fikrinin ilk olarak 1995 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen, 4. Dünya Kadın Konferansı’nda ortaya çıktığını belirterek, ülkede kadın çiftçileri artırmanın yollarının bulunması gerektiğini söyledi.

Kadınların, annelerin sadece kırsalda değil, ülke genelinde de tarımda aktif rol almaları gerektiğine işaret eden Kelle, “Kadın çiftçilerin tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmakla beraber ekonomiye katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta Kırsal kesimde kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada traktör kullanmakta, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlarına bakmakta, kısacası tarımın her alanında çalışmaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedir” dedi.

Ülkede sadece kuru ziraat, hayvancılık sektöründe etkin rol almayan kadınların ise sulu ziraat, bahçecilik, narenciye gibi sektörlerde de rol aldığını belirten Kelle, bu sebepten tüm tarım sektörü içerisinde her türlü zorluğa rağmen görev alan kadın ve annelerin Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutladı.

Kelle, ayrıca hazırlanacak 2020 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi içerisinde kadın üreticilerin destekleme modellerinin geliştirilerek kadın üreticilerin ilgisini tarımsal üretime çekmesini temenni etti.

(BRT/MAIL)

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Çiftçiler Birliği’
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