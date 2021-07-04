Çiftçiler, Tük Ödemelerini Creditwest Bank’tan Teslim Almaya Başlıyor

finans anlaşmasına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Toprak Ürünleri Kurumu Başkanı Hasan Adahan imza koydu. İmzalanan anlaşma kapsamında rekolte ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden 5 Temmuz’dan itibaren(bugün) gerçekleşmeye başlanıyor.

CREDITWEST BANK, TARIM SEKTÖRÜNE ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİN 1 MİLYAR TL KAYNAK AYIRIYOR

Creditwest Bank, 2014 yılından bu yana tarım sektörüne verdiği önem doğrultusunda finansal olarak ayırdığı kaynağı önümüzdeki 3 yıl için 1 Milyar TL olarak belirledi. Bu kaynak, yeni imzalanan TÜK ödemeleri protokolü , üreticiler için oluşturulan Emek Kart projesi ve Creditwest Bank’ın tüm ülke üreticileri için dizayn ettiği diğer ürünler için ayrılıyor.

REKOLTE ÖDEMELERİ GEÇEN İKİ YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA CREDITWEST’TEN MASRAFSIZ OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Creditwest Bank ve TÜK arasında bu yıl 3.kez gerçekleşen anlaşması ile üreticilerin rekolte tesliminden doğan ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden anında ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşiyor.

İlgili ödemeler, üreticilere teslim sonrasi Kurum’dan verilen müstahsil makbuz belgesi ile herhangi bir Creditwest Bank şubesine gidilerek hızlı ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşecektir.

Ödemelerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde olması üreticilerin bütün yılın emeğini zamanında almarını sağlamakla beraber, üreticilerin nakit akışlarını sağlıklı bir noktaya taşıyor, hem de yeni yapacakları yatırım veya yeni ekim dönemi için planlarını gerçekleştirme imkanı sağlıyor.