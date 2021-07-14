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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: Şu an hiçbir gelirim yok

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Brezilya’da teslim olduktan sonra Türkiye’ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, firar ettiği dönemde hakkında açılan davaya ilk kez katıldı. Aydın, hakimin sorusu üzerine şu an hiçbir gelirinin olmadığını söyledi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:12
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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: Şu an hiçbir gelirim yok

Duruşma normalde eylül ayında yapılacaktı, ancak mahkemenin Mehmet Aydın hakkında yakalama emri olduğu için dün ara duruşma yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Aziz Özen'in haberine göre Aydın duruşmaya Edirne Cezaevi'nden, avukatı ise Bursa’dan SEGBİS’le bağlandı. Mahkeme heyeti duruşmanın başında Mehmet Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı ve mahkemedeki her iki dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.

Kimlik tespiti sırasında Mehmet Aydın ile mahkeme başkanı arasında şu diyalog gerçekleşti:

Başkan: Mehmet Aydın memlekete hoş geldin.

Aydın: Hoş bulduk. Merhabalar.

Başkan: Kaç yaşındasın, nerede doğdun, okuma yazman var mı?

Aydın: 30 yaşındayım. Bursa’da doğdum. Ortaokul mezunuyum.

Başkan: Sabıkan var mı? Telefon kullanıyor musun?

Aydın: Sabıkam yok, telefonum da yok.

Başkan: Gelirin nedir?

Aydın: Şu an hiçbir gelirim yok.

Başkan: Evli misin?

Aydın: Ben boşanmadım, daha kesinleşmedi.

'Ödeyecek param yok'

Mehmet Aydın, kimlik tespitinin ardından yaptığı savunmasında özetle şunları söyledi:

"Uruguay’da 5 milyon dolarlık malvarlığıma el koyuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay’a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya’nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Osman Naim Kaya tarafından el koyuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay’da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim.

Benim Türkiye’deki malvarlıklarıma da devlet tarafından el koyuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek hali hazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs ve Türkiye’deki el koyulan malvarlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim. Ben yurtdışında hakkımda kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulundum. Hakkımda kırmızı bülten çıkarıldığında Uruguay’daydım. Buradan Brezilya’ya geçtim. Farklı iki il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya’ya geçtim ve konsolosluğa teslim oldum."

Beraat talebi

Mehmet Aydın, savunmasının sonunda "Ben yurtdışına çıkarken hakkımda herhangi bir şekilde yakalama kararı yoktu. Beraatımı talep ederim" dedi. Aydın’ın avukatı Fatih Kuş da müvekkilinin hali hazırdaki malvarlığı ile tüm mağdurların zararını giderebilecek durumda olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, talepleri reddederek duruşmayı erteledi. Mahkeme Mehmet Aydın’ın yakalandıktan sonra verdiği tüm ifadelerin kendilerine gönderilmesine ve Mehmet Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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