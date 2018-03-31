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Çiftlik Bank KKTC'yi kumarcılarla merkez yaptı!

FETÖ sermayesinin de bulaştığı ve Türkiye’de skandala dönüşen Çiftlik Bank ile kumar çetelerinin Kıbrıs’ta işbirliği yaptığı ifade edilirken; KKTC’den Türkiye’ye giden para konusunda otorite zafiyetine dikkat çekiliyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 10:27
Çiftlik Bank KKTC'yi kumarcılarla merkez yaptı!

Kıbrıs Postası'ndan Rahmican Çalışkan'ın haberine göre, Dolandırıcılık olayı patlak vermeden önce katıldığı bazı televizyon programlarında da Çiftlik Bank’ın çok insanın başını ağrıtacağını ve yetkililerin bir an evvel devreye girmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Çiftlik Bank olayı patlamadan önce yasa dışı işlemlerin olduğunu, çünkü ne Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, izinli, ne de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)’ndan ruhsatlı olduğunu, bu firmaya müeyyide uygulanması gerektiğini ve bu firmaya engel olmaları gerektiğini açıkladığını belirten Aydın Ağaoğlu, “Türkiye yasalarına göre para toplamak, yetkisi sadece bankalarda ya da BDDK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardadır, dolayısıyla kanunlara aykırı olduğu için ben bunu dolandırıcılık olarak nitelendirdiğini söyledim” dedi.

“MEHMET AYDIN BENİ ARADI VE TEHDİT ETTİ”

12 Temmuz 2017’de Çiftlik Bank şirketinin dolandırıcı olduğunu söylediğini anlatan TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, ertesi gün, yani 13 Temmuz’da Mehmet Aydın’ın kendisini arayarak, bağırdığını, tehdit ettiğini ve “Geleceğim, geldiğimde, sizle hesaplaşacağız” dediğini aktardı.

Ağaoğlu şirket yetkilisi ile görüştüğünün de altını çizerek şunları söyledi: “12 Temmuz’dan sonra çeşitli ülkelerden beni aradılar, Cezayir’den, Arjantin’den telefonlar geldi. Çiftlik Bank CEO’su olduğunu söyleyen Suat Emir isimli şahıs bana ulaştı ve beni dava açmakla tehdit etti, ben de ona bu işin sonuna kadar gideceğimi söyledim. Suat Emir avukatla birlikte gelip benimle görüşmek istediklerini söyledi” dedi.

AĞAOĞLU: “KÖKLERİNİN KIBRIS’TA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

İstanbul Kozyatağı’nda buluşmak üzere sözleştiklerini ifade eden Ağaoğlu,“Aynı yere ve aynı saatte iki ayrı kişiye de randevu verdim ve bu kişiler dolandırılan 2 üniversite öğrencileriydi, tanık olarak onların da orada bulunmasını istedim. Sözleştiğimiz yere geldiler ve geldiklerinde bana gerçekten çiftlikleri olduğunu, Bursa’da tesisleri olduğunu söylediler, “Oturduğunuz yerden iftira atmayın” dediler. 'Çiftliğinizin olması, dürüst olduğunuz anlamına gelmez. Yaptığınız iş de kanunlara bağlı değil' dedim. Köklerinin Kıbrıs’ta olduğunu söylediler” dedi.

“KKTC’DE OTORİTE ZAFİYETİ VAR”

Kuzey Kıbrıs merkezli olmalarının sebebinin KKTC’de olan otorite zafiyetinden kaynaklandığını belirten Ağaoğlu, “Kolay para kazanmayı öğrendikleri yerlerde merkez kuruyorlar. KKTC’ de kolay para kazanmayı öğrendikleri yerlerden bir tanesi. Örneğin; Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a kumar oynamaya gidenler var, orada kazandıkları parayı Türkiye’ye rahatlıkla getirebiliyorlar, polis denetimi olmuyor ve vergi vermiyorlar.Kıbrıs’ta kumar çeteleriyle işbirliği yapıyorlar. Onların da merkezini KKTC’ye kurmalarının sebebi vergi vermemek içindir. Türkiye’de olsa topladıkları paranın vergisini vermek zorunlar ve Türkiye’de sadece bankalar vergi toplayabilir” dedi.

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umit tekin 2018-03-31 11:46:29

Dikkat edilecek olursa her turlu pisligin,yasadisi olaylarin merkezi KKTC olmustur.

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Magusalı 2018-03-31 15:19:50

Türkiye cumhuriyetinin eseri olan hayali ihracat için yapılmış serbest bölgenin adres bazında şirketi. Bu TC şirketlerinden yüzlercesi vardır. Bu kadar insan buraya para aktardı. TC yetkilileri uyuyor muydu.

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