‘Çiftlik Bank’ parasının bir kısmı da KKTC’de çıktı

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı Çiftlik Bank olayında KKTC’de de bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. KKTC adli makamları firari dolandırıcı Mehmet Aydın adına açılmış bir hesaptaki 4 milyon liraya ulaştı. Savcılık Mehmet Aydın’ın KKTC’deki bağlantılarını araştırıyor.

KKTC, Çiftlik Bank organizasyonu açısından özel bir önem taşıyor. İddiaya göre organizasyon kapsamında toplananlar KKTC'deki hesaplara aktarılıyor, buradan da başka ülkelere gönderiliyordu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre Aydın, Gazimagosa'da kurduğu 'Fame Game' adlı şirkete Türkiye'den toplanan paraları aktarıyordu. Raporlara göre Türkiye'den KKTC'ye aktarılan tutar 113.4 milyon lira. Dolayısıyla Aydın'ın KKTC'deki parasının 4 milyon liranın çok üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

Yine soruşturma dosyasındaki bazı sanıkların ifadelerine göre Aydın, KKTC'deki bir noteri eşiyle boşanma işlemlerini halletmek üzere Brezilya'ya çağırmış ve burada kendisine hem boşanma hem de KKTC'deki bazı işlerinin takibi için vekalet vermişti.