Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Çiftlikbank davası başlıyor!

Binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle 11’i tutuklu 48 kişinin yargılanacağı Çiftlik Bank davası yarın başlıyor. Mahkeme heyeti, 6 gün sürecek duruşmada davanın ilk günü tutuklu sanıkları ve avukatları dinleyecek.

09 Mayıs 2019 Perşembe 12:14
Çiftlikbank davası başlıyor!
banner44

Binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank dosyası kapsamında ‘Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı dava yarın başlıyor. 17 Mayıs'a kadar sürecek davanın ilk gününde 11 tutuklu sanık ile avukatları dinlenecek. İkinci günü ise Çiftlik Bank mağdurlarının şikayetlerini anlatması bekleniyor.

YÖNETİCİLERİN 75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mart ayında hazırlanan iddianamede, firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 kişinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi istenmişti.

banner41
Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 kişi hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan 3 bin 762 kişinin müşteki olarak yer aldığı 500 sayfalık iddianamede, 18'i örgüt yöneticisi olmak üzere 48 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

banner22
Son Güncelleme: 09.05.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
Çiftlikbank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta ev yangını
Güzelyurt’ta ev yangını
Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
Engelliler Haftası etkinlikleri başladı
KKTC siyasetinde yeni dönem
KKTC siyasetinde yeni dönem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim