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Çiğ inek sütüne maliyet destek primi verilecek

Bakanlar Kurulu, çiğ inek sütünün desteklenmesi ile ilgili karar aldı

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:07
Çiğ inek sütüne maliyet destek primi verilecek

Bakanlar Kurulu, çiğ inek sütünün desteklenmesi ile ilgili karar aldı. Bakanlar Kurulu’nun 30 Ocak 2019 tarihli kararı, çiğ inek sütüne maliyet destek primi verilmesini içeriyor. Karara göre, 27 Aralık 2018 tarihinde Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilen çiğ inek sütünün fiyatına; 1 Ocak 2019 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar belirtilen miktarlar ve koşullarda maliyet destek primi verilecek.

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Buna göre Soğuk Çiğ İnek Sütü kategorisinde maliyet destek primi 1-2000 Lt/gün için 0,40 TL/ Lt, 2001-4000 Lt/ Gün için 0,18 TL/Lt ve 4001ile üzeri için 0.09 TL/Lt olarak belirlendi.
Soğutulmuş Çiğ İnek sütü kategorisinde maliyet destek primi, 1-2000 Lt/Gün için 0,40 TL/Lt şeklinde saptandı. Açık Çiğ İnek Sütü kategorisinde maliyet destek primi, 1-1000Lt/Gün için 0,30 TL/Lt olarak belirlendi.

Kararda, 4001 Lt/Gün ve üzeri kategorisi destek kapsamı 6000 Lt/Gün ile sınırlandırılırken, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren açık çiğ inek sütüne herhangi bir destek primi verilmeyeceği belirtildi. Karara göre, her durumda imalatçıların SÜTEK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çiğ inek sütü satış fiyatından SÜTEK’den çiğ inek sütü alınabilmesi için imalatçıların hak ediş miktarları esas alınarak, SÜTEK Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir oranda koyun ve keçi sütü almaları koşuluna bağlıdır.

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Bakanlar KuruluÇiğ Inek SütüDestek PrimiHaberGündemKıbrıs
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