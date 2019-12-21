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Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:21
Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından üreticiden alınan çiğ sütün fiyatları yeniden belirlendi. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,  Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Süt İmalatçıları Birliği ile bakanlık arasında sürdürülen görüşmeler çerçevesinde hayvancılık ve imalat sektöründeki sorunlar ile süt fiyatlarının ele alındığını söyledi.

Açıklamada, süt fiyatlarıyla ilgili Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan maliyet hesaplamalarında işçilik ücreti hariç hayvan beslenmesinde kullanılan, yem hammaddeleri, kesif yem, silaj, sano, sap saman ve diğer girdilerde herhangi bir artış olmadığının görüldüğü, ancak hayvancıların geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi amacıyla ve hükümetin üretimden yana pozitif tavrından dolayı ülke imkanları ölçüsünde bir iyileştirmeye gidildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“Buradaki amaç, önümüzdeki dönem içerisinde olası maliyet artışlarına karşın hayvancımıza destek olmaktır. Bu bağlamda küçükbaş hayvanbaşı destek 150 TL’ye çıkartılmıştır. Ayni zamanda ülkedeki küçük ve büyükbaş hayvan varlığının artırılması ve süt ve süt ürünleri üretiminin kontrollü bir şeklide devamını sağlamak amacıyla belli bir süreden beri uygulanmakta olan sütteki teşvik uygulaması gereksinim duyulana kadar kaldırılmış olup yeni uygulanacak sisteme göre günde 2000 litreye kadar üretim yapan üreticilere ayni oranda teşvik ödenecektir. 2000 litre üzerinde üretilen süte herhangi bir teşvik ödenmeyecektir. Bu bağlamda süt imalatçılarının sütün artırılmasına yönelik talepleri de dikkate alınmış olup artan maliyetler karşısında 1 TL olan ihracat Teşvik primi 4 ay süreyle ( 1 Ocak – 30 Nisan 2020) 1,50 TL’ ye yükseltilecektir.

Çiğ süt fiyatlarını belirleyen SÜTEK Yönetim Kuruluna Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından tavsiye edilen süt fiyatları aşağıdaki gibidir.” 

Çiğ Süt Nevi

DGD

ÜRETİCİYE ÖDENECEK TL/LT

(TL/Litre)

(TL/Litre)

İnek Sütü

A.Soğuk

0,40

2,90

B. Soğutulmuş

0,40

2,80

C. Açık

0,30

2,65

Koyun Sütü

A.Soğuk

0,80

5,93

B. Soğutulmuş

0,80

5,73

C. Açık

0,75

5,48

Keçi Sütü

A. Soğuk

0,70

4,63

B.Soğutulmuş

0,70

4,43

C. Açık

0,65

4,18
Anahtar Kelimeler:
çiğ SütÇiğ Süt FiyatlarıHaberGündemKıbrısTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
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