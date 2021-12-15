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Çiğ Süt Fiyatları Yeniden Belirlendi

SÜTEK Yönetim Kurulu, çiğ süt fiyatlarını yeniden belirledi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 19:57
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Çiğ Süt Fiyatları Yeniden Belirlendi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, 16.12.2021 ’dan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını yükseltti.

Yeni fiyatları gösteren tablo şöyle:

ÇETEREİSİ: “TARİHİN KARA SAYFASINDA YERİNİZİ ALDINIZ”

Öte yandan Hayvancılar Birliği yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi yükselen fiyatlara tepki göstererek “Sütün yeni fiyatı 5 tl , elimize geçen taban fiyatı 5-0.27=4.73 tl, borsada süt 5.25tl ye kadar çıkar, hacıali yeme göre, 16 protein yem fiyatı 6.14tl, yem süt paritesi 4.73/6.14=0.77kg bu gerçeğidır, binboğa yeme göre 4.73/4.66=1.01kg, yani tek söyleyeceğim, üretimi ve hayvancıyı yok eden yönetim olarak tarihin kara sayfasında yerinizi aldınız.” dedi.

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