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Çiğdem Aydın'dan Ekrem Açıkel'e tepki: "SEN GELME ZATEN"

TGRT Ana Haber bülteninde KKTC'deki ekonomiyle ilgili haber sunan Ekrem Açıkel'in açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor...

30 Aralık 2021 Perşembe 13:04
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Çiğdem Aydın'dan Ekrem Açıkel'e tepki: "SEN GELME ZATEN"
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Açıkel'in "Meğerse bizim yavru vatanda ciddi bir konfor varmış" sözlerine Gündem Kıbrıs Haber Müdürü Çiğdem Aydın sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çiğdem Aydın, "Bu haberi kim ve kimler neden yaptırdı? Haberin amacı nedir? İşte bütün mesele bu..." dedi.

Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:

1- Öncelikle LEFKOŞ" E" değil LEFKOŞA

2- Gitmesek de , görmesek de, hellimini çok yemesek de diyor ilgili ZAD ... Sen zaten gelme, görme, hellimimizi de bize bırak yeme

3- KKTC'de 13. maaş varmış!!! Var evet ama neden var onu olsun araştırsaydınız... Daha büyük gaf özel sektör de 13. maaş alıyormuş PARALEL evren bu olsa gerek...

4- Agari ücreti değerlendirmiş arkadaş iyi para demeye getiriyor. Sen gel bu ülkede TÜRKİYE'den gelen bir işçiye sor bakalım Asgari Ücretle kira, elektrik, su , ve benzeri faturalarını ödeyip karnını doyurabiliyor mu ?

5- İlaçda KDV sıfırmış... A mubarek biz panadolu bulamıyoruz sıfır KDV olsa ne olur ?

6- İndirimmiş yüzdelik de veriyor üstelik, ekonomi fena değil diyor ağzını ballandıra ballandıra

İşte tam da bu yüzden "YAVRU VATAN" olmamalıyız. Çıkmış biri benim ülkemin ekonomisini, insanlarının sosyal yaşamını değerlendiriyor. Sorsan KKTC nerde diye haritada yerini gösteremez. - Siz futbol oynarken top denize mi düşüyor diye sorsa şaşırmayacağım...

Peki bu haberi kim ve kimler neden yaptırdı? Haberin amacı nedir? İşte bütün mesele bu....

İşte Ekrem Açıkel'in o açıklaması:

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