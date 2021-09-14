Çiğdem Aydın, Mali Polisi göreve davet etti

Çiğdem Aydın, ülkenin tek hayır kurumu olan Vakıflar İdaresi’nin faaliyetlerini sorguladı ve Mali Polisi göreve çağırdı.

Aydın, atalarımız zamanından kalma tüm evkaf mallarını yetkisinde ve himayesinde bulunduran Vakıflar İdaresi’nin, ülkede ne gibi yardım faaliyetlerinde bulunduğunun araştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Çiğdem Aydın, tüm evkaf mallarının yıllardan beridir kira ücretlerini alan ve mali girdileri ve çıktıları hiçbir dönemde incelenmeyen bu kurumun, Sayıştaylık tarafından ivedilikle araştırılması ve incelenmesini; ayrıca Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in de hesaplarının ve mal varlığının Mali Polis tarafından incelenmesini istedi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in, Vakıflar İdaresi’ni kendi malı gibi yönettiği yönündeki iddialarının da derhal dikkate alınması ve bu kurumun tüm faaliyetlerinin mercek altına alınması gerektiğini işaret eden Çiğdem Aydın, “Hayır kurumu konumunda olan Vakıflar İdaresi’nin başındaki ismin, ‘beni Fuat Oktay korur kimse görevden alamaz. Bana kimse hesap soramaz’ tarzında meydan okumalar yaptığı yönündeki iddiaları da sert bir dille eleştirdi.

Aydın, “İbrahim Bey de Fuat Oktay beni korur kimse görevden alamaz diye tutturmuş. Seni kim niye o göreve getirdi? Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’tan sorumlu bir bakanının adını kullanmak bu kadar kolay mı? Göreve getirildikten önceki mali durumun neydi, şuan ki mal varlığınız ne durumda?” diye sordu.

Ülkedeki yoksullara yardım konusunda birincil görevin hükümet yetkilileri, bakan veya milletvekillerinde olmadığını izah eden Çiğdem Aydın, Rum zamanından kalma tüm evkaf mallarını bünyesinde, kontrolünde bulunduran ve tüm bu malların kira bedellerini yıllardan beridir toplayan Vakıflar İdaresi’nin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde olması gerektiğini kaydetti.

KIZILAY O TOPLANAN PARALARI NE YAPTI?

Çiğdem Aydın, pandemi döneminde bizzat kendisinin de faal olarak para toplanmasına öncülük ettiğini, toplanan paraların Kızılay’a teslim edildiğini anlattı ve o toplanan paraların ne olduğunu sordu.

“Banka dekontlarını yayınlamıştık canlı yayında ve sonrasında o paralara ne oldu?” diye soran Aydın, Kızılay’ın başındaki ismin İbrahim Benter’in damadı olduğunu da sözlerine ekledi ve ibrahim Benter’in de damadının da mal varlıklarının ve banka hesaplarının incelenmesi için mali polisi göreve davet etti.