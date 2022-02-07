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Çiğdem Aydın’ın konuğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın saat 09.30’da online olarak bağlanacağı canlı yayında Hükümet Kurma Çalışması, Maraş Konusu, Kıbrıs Sorunu ve Ülke Gündemine ilişkin açıklamalarda bulunacak.

07 Şubat 2022 Pazartesi 16:46
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Çiğdem Aydın’ın konuğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olacak
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, Anayasa uyarınca yeni dönem milletvekillerinin yemin töreni sonrası, hükümeti kurma görevini verebileceğini anımsatarak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın saat 09.30’da online olarak bağlanacağı canlı yayında Hükümet Kurma Çalışması, Maraş Konusu, Kıbrıs Sorunu ve Ülke Gündemine ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Gündem Kıbrıs Özel yayını yarın saat 09.30'da Gündem Kıbrıs Web TV'de...

Son Güncelleme: 07.02.2022 17:54
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