Çiğdem Beşevlerli: “Thalassaemia merkezi şu anda acı bir durumda”

ÇİĞDEM BEŞEVLERLİ:

“THALASSAEMİA MERKEZİ ŞU ANDA ACI BİR DURUMDA”

ESENGÜL AYKAÇ- GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Ailelerin ve doktorların her zaman iş birliği içerisinde olarak hastalığın ne olduğunu anlattığını söyleyen Beşevlerli, Thalassaemia bireylerin ülkedeki yaşamının kolay görünse de oldukça zor olduğunu kaydetti.

Thalassaemia hastalarının kendi mücadelelerini kendilerinin verdiğini ifade eden Beşevlerli, “Thalassaemia hastaları kendi mücadelesini kendisi veriyor. Birilerine kendimizi kendimiz anlatıyoruz” dedi.

Beşevlerli, “Ne kadar acıdır ki ülkemizde şu an sanki Thalassaemia hastaları bitti, mevcut hastalar varmış gibi hareket ediliyor. Normal hastalar kanlarını alıp normal hayatlarını sürdürüyor fakat Thalassaemia hastalarında bu işlem daha farklıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta Thalassaemia hastalarının doğum yapmasının sonlandırıldığına dikkat çeken Beşevlerli, “Şu anda 8 tane Thalassaemia hastası çocuğumuz var” şeklinde konuşarak ülkede 8 çocuğun Thalassaemia hastası olmasının oldukça acı bir durum olduğunu söyledi. Beşevlerli, “Şu anda bile isteye Thalassaemia hastası çocuk dünyaya getirmek isteyen ailelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde Thalassaemia hastalarının sayısını açıklayan Beşevlerli, “Bize kayıtlı Thalassaemia ve Orak Hücre olarak 250 hastamız var. 150’si aktif tedavi alan, 30 ila 40 arası Güney Kıbrıs’ta tedavi alan ve 100 kişi de Thalassaemia merkezinde tedavi oluyor” bilgisini paylaştı.

Thalassaemia Merkezi’nin şu anda acı bir durumda olduğuna dikkat çeken Beşevlerli, “Kan bankasında milyon TL’lik cihazlar bulunuyor. Kışın yağmur yağdığında cihazların üzerini poşetlerle koruyoruz. Cihazların kablolarına yağmur suları geliyor. Thalassaemia binasının içten ve dıştan bütün duvarları dökülmeye başladı. Bina da çalışan iki sekreterimizin başına tavan çöktü” şeklinde konuşarak Thalassaemia binasının yıkılmaya ramak kaldığını söyledi.

Ülkedeki yöneticilere seslenen Beşevlerli, “Sizin unuttuğunuz ama bizim her gün bulunduğumuzu binamızı ziyaret etmenizi istiyorum” şeklinde konuşarak Thalassaemia hastalarının zor şartlar altında tedavi aldığını belirtti.