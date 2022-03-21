Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

Cihangir- Düzova Okulu’nda Tam Gün Grev

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanının "partizanca tutumu" gerekçesiyle Cihangir- Düzova İlkokulu’nda bugün tam gün greve gitti.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:14
9 Okunma
Cihangir- Düzova Okulu’nda Tam Gün Grev
banner108

KTÖS Yürütme Kurulu üyeleri, Cihangir- Düzova Okul Müdürü, öğretmenleri, çalışanları ve okul aile birliği üyeleri de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basına açıklamalarda bulundu.

Cihangir- Düzova İlkokulu’nda yarın 08.00-11.00 saatleri arasında yeniden greve gidecek olan KTÖS, perşembe günü ise saat 14.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, geçici istihdamla Cihangir- Düzova İlkokulu’nda işe başlayan ve hakkında devamsızlık, çalışmama gibi nedenlerle şikayet bulunan hademe hakkında disiplin soruşturması açılmayıp, kendi talebi doğrultusunda, başka okula görevlendirildiğini belirtti.

Elcil, Cihangir- Düzova İlkokulu müdürünün haberi olmaksızın başka okula görevlendirilen hademenin, Lefkoşa’daki okulda da benzer davranışlar sergilemesi üzerine, her iki okul müdürünün Eğitim Bakanlığında yazılı şikayeti bulunmasına rağmen yeniden Cihangir-Düzova İlkokulu’na görevlendirildiğini söyledi

 “UTANILACAK BİR DURUM…

Konuyu geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini ancak sonucun değişmediğini belirten Elcil, şöyle devam etti:

“Sayın Bakan, UBP Örgüt Başkanı yakını olan bu şahsı korumaya devam ediyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. UBP’li olmak, UBP’li örgüt başkanının yakını olmak ayrıcalık değildir. Partili olmak kimseye yasaların, kuralların üzerinde davranma avantajı vermez. Geçici olarak işe alınan bir insan, Eğitim Bakanlığı’nı idare eder duruma geldi, işin özü budur. Bu utanılacak bir durumdur…”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na “Partizanca insan kayırmaktan vazgeçin” diyerek seslenen Elcil, bu tutumların bakanlık ve sendikanın yürüteceği çalışmaların önünde engel olacağını söyledi.

UYARI GREVİ DEVAM, PERŞEMBE GÜNÜ BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPILACAK

Öte yandan, KTÖS, yarın saat 08.00-11.00 saatleri arasında Cihangir-Düzova İlkokulu’nda 3 saatlik uyarı grevine gidecek. Sendika, perşembe günü saat 14.30’da sendika yöneticileri, okul öğretmenleri, öğrenci ve velilerin katılımıyla bakanlık önünde eylem yapacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti
Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim