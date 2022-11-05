"Çıkacak sonuca göre süresiz grev şekillenecektir"

El-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Cuma günü (04.11.2022) Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bir önceki dönem açılan Barem 19 (Müşavirlik) kadrosu kapatıldı, Teknecik Elektrik Santraline 120 MW Santral yatırım kararı ve Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

El-Sen, Pazartesi yapılacak 3 saatlik uyarı grevi askıya alınmış olup geriye kalan teşvikler, Maliyetin altında satıştan oluşan zararın karşılanması, Solar Enerji ve mahsuplaşma, Sözleşmeli alınan avukatlar, hizmet şemaları düzenlemesine ve gündemde olan filtre konusu pazartesi günü saat 11.00 de tekrardan görüşülecektir.

Çıkacak sonuca göre Cuma günü yapacağımız süresiz grev şekillenecektir Kamuoyuna saygıyla duyurulur."