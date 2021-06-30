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Çıkan dumanlar buhar türbininden!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasından yükselen kirli dumanla ilgili olarak açıklama yaptı. Arıklı, çıkan dumanın devreye sokulan buhar türbininden kaynaklandığını ifade ederek, akaryakıtın kalitesi ile uzaktan yakından alakası olmadığını savundu.

30 Haziran 2021 Çarşamba 16:19
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Çıkan dumanlar buhar türbininden!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Sosyal medyada büyük yankı yaratan, halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan; Teknecik Elektrik Santrali bacasından yükselen kirli dumanla ilgili açıklama yapan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) açıklamasına tepki gösterdi.

Arıklı, “Şimdi sırada ne var?” ifadelerini kullanarak, “Bitmedi gitti şu safsatalarınız. Oysa gerçeği o Teknecik’te veya KIB-TEK’te kime sorsalar öğrenecekler” dedi.

“Akaryakıtın kalitesi ile uzaktan yakından alakası yok"

Açıklamasında Arıklı, “Teknecik’teki 8 jeneratörden 3 tanesi arızalı ve devre dışı. Temmuz sıcağında enerji tüketimi çok fazla... Bu yüzden 6 aydır çalıştırılmayan 2 adet buhar türbininden bir tanesi devreye sokuldu. Çıkan duman da türbindendir. Akaryakıtın kalitesi ile uzaktan yakından alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

“Akaryakıt numunesi Mersin'e gönderildi"

TPİC’ten alınan akaryakıtın kalitesinin ölçülür analizinin yapılıp yapılmadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Enerji Bakanı Arıklı, “En son gelen akaryakıt numunesi KIB-TEK çalışanı özel kurye ile Mersin’e gönderildi. Rapor geldiğinde hep birlikte bakarız neymiş kalite. Sahi siz ne zaman vazgeçeceksiniz bu safsatalardan?” diye sordu.

Son Güncelleme: 30.06.2021 16:43
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanErhan Arıklı
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