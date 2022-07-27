Çıkan yangınlar söndürüldü

Aynı saatte Alsancak'ta Old Milos mevkiinde meydana gelen yangın sonucu ise 50 metrekarelik alandaki kuru otlar ile bir adet zeytin ağacı yandı. Her iki yangın, bölge halkı, polis itfaiye ekipleri ile Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup soruşturma devam etmektedir.