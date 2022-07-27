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Çıkan yangınlar söndürüldü

Saat 21.30 sıralarında, Malatya köyünde Dağbaşı Sokak üzerinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu meydana gelen yangın sonucu 200 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 22:46
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Çıkan yangınlar söndürüldü
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Aynı saatte Alsancak'ta Old Milos mevkiinde meydana gelen yangın sonucu ise 50 metrekarelik alandaki kuru otlar ile bir adet zeytin ağacı yandı. Her iki yangın, bölge halkı, polis itfaiye ekipleri ile Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YangınMalatya KöyüAlsancak
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