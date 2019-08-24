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Çıkış yaparken kaçak olduğu anlaşıldı, tutuklandı!

(Kamalı Haber) – Ülkemizde izinsiz olarak yaklaşık 1 yıldır kaçak olarak kalan ve önceki gün Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Zaki Baseem Lazim Ghazlawi’nin kaçak olduğu anlaşılması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
Çıkış yaparken kaçak olduğu anlaşıldı, tutuklandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır huzurda bulunan zanlı Zaki Baseem Lazim Ghazlawi’nin 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 03.15'de Ercan havalimanında yapılan kimlik kontrolü esnasında 13 Ekim 2018 tarihinden itibaren K.K.T.C' de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip ülkede çeşitli yerlerde kaçak olarak çalıştığı ve bazen pansiyonda bazen de sokakta kaldığı beyanında bulunduğunu belirtti.  Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının ülkede kaçak geçirdiği süre içerisinde ne yaptığının araştırılıp suça karışıp karışmadığının araştırılacağını söyledi. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Zaki Baseem Lazim GhazlawiKaçakIzinsiz Ikamet
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