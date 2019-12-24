Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yürütülmekte olan Doğanköy- Değirmendere 1’inci Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri tamamlandı…

Ciklos- Değirmendere 1’inci Islah Seki Memba Kesimi İçerisine Millenmiş Alan Temizliği İşleri ihalesi çerçevesinde, 7-8 bin metreküp su tutuma kapasitesi olan bentten toprak temizliği yapılarak, su tutuma kapasitesi 30 bin metreküp civarına çıkarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bentten çıkan ve kuzey tarafa dökülen toprak içerisinde mevcut taşma savağı kesiti artırılıp, ilgili ölçülerin korunması suretiyle dere tabanına kadar taşma kanalı inşa edilerek, tüm mansap kesimi üzerine taş kaplama yapıldı.

Kaplama için toplam 1200 metreküp mertebesinde kaya malzeme kullanıldı.

Bu çalışmalara paralel olarak, güney batı tarafında yer alan eski betonarme ıslah sekisinin memba kesimi içerisinde temizlik yapılarak, ilave su tutma kapasitesi artırıldı. Projenin geçici kabulü ise Su İşleri Dairesi’nin teknik personeli tarafından yapıldı.

(BRT/MAIL)