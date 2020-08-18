Ciklos'ta feci kaza!

Sabah saatlerinde Girne Ciklos mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Bariyerlere çarparak takla atan araçta yaralılar olduğu öğrenildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün yönetimindeki CB 214 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrederken, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyere çarpıp takla attı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Son Güncelleme: 18.08.2020 13:02