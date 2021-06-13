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Ciklos’ta feci kaza! Sürücü ağır yaralı

13 Haziran 2021 Pazar 07:58
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Ciklos’ta feci kaza! Sürücü ağır yaralı
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI
13.06.2021 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolu 14-15. kilometreleri arasında Mehmet KARSLI (E-27), yönetimindeki NP 619 plakalı salon araç ile Girne istikametine seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmış ve çarpmanın etkisi ile ileri savrulan araç yolun soluna geçip yol kenarında bulunan taş duvara çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Burç ÖZER (E-31), Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra Burç ÖZER taburcu edilirken, Mehmet KARSLI Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir
Son Güncelleme: 13.06.2021 09:56
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