Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...

Ciklos’ta kaza: 2 kişi yaralandı

Lefkoşa - Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı…

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:30
1106 Okunma
Ciklos’ta kaza: 2 kişi yaralandı

Lefkoşa  - Girne Anayolunun Ciklos Mevkiinde bu sabah saat 08.45 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonucu iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Töre Yazgı, yönetimindeki MF 359 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce beton sete ardından da trafik levhasına daha sonra da yolu ikiye ayıran orta bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Töre Yazgı ve araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Yunus Şahan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Töre Yazgı müşahede altına alınırken, Yunus Şahan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de büyük operasyon
İskele’de büyük operasyon
TOPAL: “UBP- HP hükümeti kurulabilir”
TOPAL: “UBP- HP hükümeti kurulabilir”
Bafra’da birçok evi su bastı
Bafra’da birçok evi su bastı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim