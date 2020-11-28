Ciklos’ta kaza: 2 kişi yaralandı

Lefkoşa - Girne Anayolunun Ciklos Mevkiinde bu sabah saat 08.45 sıralarında meydana gelen trafik kazası sonucu iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Töre Yazgı, yönetimindeki MF 359 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce beton sete ardından da trafik levhasına daha sonra da yolu ikiye ayıran orta bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Töre Yazgı ve araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Yunus Şahan Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Töre Yazgı müşahede altına alınırken, Yunus Şahan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.