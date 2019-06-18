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Ciklos’taki Sel Felaketiyle İlgili Komite Taslak Raporu Değerlendirdi

18 Haziran 2019 Salı 12:15
Ciklos’taki Sel Felaketiyle İlgili Komite Taslak Raporu Değerlendirdi

Girne Ciklos’ta geçtiğimiz aralık ayında meydana gelen ve dört gencin ölümüne yol açan sel felaketiyle ilgili Meclis’te oluşturulan komite, bugün taslak raporun değerlendirilmesi gündemiyle toplandı.

“Girne-Lefkoşa Ana Yolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi”nin CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili, Fikri Toros başkanlığındaki toplantısında bu konuda hazırlanan taslak rapor değerlendirildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya komite üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner katıldı.

Araştırma Komitesi, çalışmalarına ilerleyen günlerde devam edecek.

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Ciklos
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