"Çikolata çaldın, mafya seni mahkemede süründürecek" diye kadını kandırmıştı!

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Yaşlı kadını kandırarak 25 bin sterlin ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyasını alan Gülen Dilnavaz Gencer, çaldıklarının hesabını veremiyor. “Aldıklarımı mafyaya verdim” ifadesi veren Gencer’e rağmen polis, çalınanları halen bulamadı.

Çalınanlar bulunamadı ama, Gencer, hakim kararı ile serbest kaldı. Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

C.T. isimli kadını kandırarak para ve ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilerek 8 gündür poliste tutuklu bulunan Gülen Dilnavaz Gencer aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Polis, 8 gündür yürüttüğü soruşturmada ne paralara ne de altınlara ulaştı.

Gencer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Çalınanlar bulunmadı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Gülen Dilnavaz Gencer’in “Sahtekârlıkla Para ve Eşya Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının yakın tanıdığı olan C.T.’yi 2017 yılı içerisinde Naci Talat caddesi üzerinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinden aldığı çikolataları ödemeyi unuttuğu yönünde kendisini uyardığını söyledi.

Yavuz, zanlının C.T.’ye “Lemar’ da yaptığın olayın büyümesini istemezsen bize ödeme yapacaksın” dediğini ve kendisine ödeme yapmasını istediğini kaydetti.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının C.T.’den 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını aldığını belirtti.

C.T.’nin konuyu yakınlarına anlatması üzerine olayın polise yansıdığını belirterek soruşturma başlattıklarını kaydeden Yavuz, zanlının tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Yavuz, yürütülen soruşturmada ise söz konusu para ve ziynet eşyaların bulunmadığını söyledi.

Zanlının polise gönüllü ifade verip işlediği suçu itiraf ettiğini, gönüllü ifadesi bulunduğunu belirten Ömer Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.