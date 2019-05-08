Çıkrıkçı’ya avukat atandı

(Kamalı Haber) - Gönyeli’de geçtiğimiz yıl 31 Ekim tarihinde temizlik için gittiği evde eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Gülbahar Ulutan’ın katil sanığı Fatih Çıkrıkçı, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Önceki celse mahkemede söz alan sanık Çıkrıkçı, “Avukat tutma imkanım yok” demişti.

Mahkemenin emriyle sanığa, Lefkoşa Barosu tarafından avukat Cemal Gündüz atandı. Dünkü celsede, avukat Cemal Gündüz, yeni yetkilendirildiğini ve dava dosyasını inceleyip, gerekli görüşmeleri yapabilmek için davanın ertelenmesini talep etti. Başkan Fadıl Aksun, davayı 17 Mayıs’a erteledi.