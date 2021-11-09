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Cilalı sözler yetmiyor!

Cüneyt Oruç'un bugünkü köşe yazısı...

09 Kasım 2021 Salı 09:07
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Cilalı sözler yetmiyor!
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde hükümet programını okudu.  Öncelikli hedef 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp yasalaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek.
Kamu maliyesinin ana hedefi ise; “mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanması…”
Maşallah...  Sözler çok cilalı… 2.5 aylık hükümette bunlar  yapılsa bize 5 yıl yeter de artar bile.
Ama işin gerçeğinin bu olmadığını çok iyi biliyoruz.
Bu 25’inci hükümet. 
Dolayısıyla bugüne kadar 25 program da aynen dün olduğu gibi Meclis kürsüsünde okundu... 
Ancak ne yazık ki, bu cilalı sözlerle hedeflenen hiçbir somut sonuca ulaşılamadı.
Örnek mi?
Kamu reformunu en az 15 yıldır konuşmuyor muyuz?
Vatandaşlık yasası, belediyeler reformu gibi meseleler de en az 10 yıldır gündemde değil mi?
Vergi reformu gibi Maliye’ye yapılan gelir artırıcı önerilerin ne kadar zamandır konuşulduğunu hatırlamıyoruz bile…
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolün de 2022 Ocak itibarı ile hayat bulmasının sağlanacağı ifade edildi programda…
Yani tam da seçimden önce… Duy da inanma… 
Seçimin çok uzağındayken bu kararları alamayan hükümetlerin, sandık kapıya dayandığı anda bu kararları alacağını ummak, saflıktan da öte kendi kendimizi kandırmaktır.
Ancak elbette bu böyle devam edemez. Bu yapı bir an önce değişmek zorundadır. 
Hükümet programında bugüne kadar sadece laf olsun diye ortaya konan hedefler, artık hayata geçirilmelidir.
Bunun için de seçim sonrasında önünü en az 5 yıl görebilecek sağlam bir hükümet kurulmalıdır.   
Halka gerçekleri söyleyip, gerçek bir hükümet programıyla bu halkın karşısına çıkılmalıdır.
Aksi halde hepimizin bildiği yalanları birbirimize söylemeye devam ederiz. Bu dipsiz kuyudan da asla çıkamayız. Aklımızda olsun…

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Cüneyt Oruç
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