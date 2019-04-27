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Çilek festivali başladı

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından 14’üncüsü düzenlenen Çilek Festivali başladı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:24
Çilek festivali başladı
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Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Yeşilırmak’ta düzenlenen Festival, altı gün devam edecek.  

Festival dün akşamki kortej ve açılış töreniyle başlatıldı. Festival çerçevesinde fotoğraf sergisi da açıldı.

Festivalin açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı. Açılışta, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da vardı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, Yeşilırmak halkı ile birlikte olmaktan memnunun olduğunu belirterek, sıcak misafirperverlik için Yeşilırmaklılara teşekkür etti.

Çileklerin bu sene başka güzel olduğunu belirterek, bu yıl bölgeye yağan yağmurların berekete dönüştüğünü öğrendiğini ve çileklerin güzelliğinin bol yağmurdan olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Temennim, her yıl yağmurlar ülkemiz için bereket olsun” dedi. 

Akıncı, Lefke Belediye Başkanı’nın konuşmasında Aplıç Kapısı’nın açılmasına değindiğini ifade ederek, “Değerli kardeşlerim, bu konuda emek veren, siyasi kararın alınmasında rol oynayan bir arkadaşınız olarak, Sayın Belediye Başkanı hatırlatmışken şu kadarını söyleyeyim; bu, yıllardır beklenen, istenen bir gelişmeydi” diye konuştu.

Doğuda Derinya’nın açılması gibi batıda da Aplıç Kapısı’nın da açılmasının hep istendiğini, konuşulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum” dedi.

Her iki kapının açılmasının da kolay olmadığını, Aplıç’ta siyasi sıkıntıların ötesinde bölgenin arazi yapısından kaynaklanan, özellikle güney kısmında dağlık araziden dolayı sıkıntıların da olduğunu, sonuçta 12 Kasım 2018’de iki kapının da açıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, kapıların açılmasının Yeşilırmak ve tüm bölgeye yararlı sonuçlar getirmesini diledi.

“BÖLGE İNSANI ÇALIŞKAN, FEDAKAR, TOPRAĞINA BAĞLIDIR”

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Bölge insanının çalışkan ve toprağına bağlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yıllardır tanıdığımız bu bölge insanı çalışkandır, fedakardır, vefakardır, toprağına bağlıdır. Doğa buraya da güzel, verimli topraklar bahşetmiştir, buradan da güzel ürünler elde edilmektedir. Bu çalışkanlık sizde oldukça daha iyiye, daha güzele gitmemek için hiç bir neden yoktur” diye konuştu.

“ÇOCUKLARA YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta ayrıca,  Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı,

Meral Akıncı’nın BM Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden uyarlayarak yazdığı, çocuk haklarıyla ilgili  “Haklarımı Biliyorum” kitabını çocuklara armağan etti.

Yeşilırmaklı üreticilerin daha iyi ürün alabilmek için çileğe nasıl yatırım yaptığını anlatarak, insana yatırımın da önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, insana yapılacak yatırımın çocukluk çağı olduğunu, çocuklara yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların barışçı, haklarını bilen, başkalarının haklarına da saygılı davranan, sorgulayan çocuklar olarak yetişmesinin önemini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi yetişmiş çocuklarla ülkenin geleceğin daha güçlü olacağını söyledi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da,  Festivali’nin açılında yaptığı konuşmada, Çilek festivalinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ile özdeşleştiğini söyledi.

Festivalin sadece bölge için değil, ülke için de önemli olduğunu belirten Uluçay, bölgede akro turizmin gelişmesi için hükümetin üzerine düşeni yaptığını ve yapacağını kaydetti.

Bölgede akro turizmin öne çıkarılasının bölgenin gelecek 10 yılı için büyük potansiyel olduğunu ifade eden Meclis Başkanı, bu konuda yöneticiler olarak üzerlerine düşeni yapmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Uluçay, festivale katkı koyanlara teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çilek Festivali
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