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Çilek Festivali bugün başlıyor

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, 14’üncüsü bu yıl yapılacak Çilek Festivali bugün başlıyor.

26 Nisan 2019 Cuma 09:31
Çilek Festivali bugün başlıyor
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r.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, 14’üncüsü bu yıl yapılacak Çilek Festivali bugün başlıyor.

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Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında altı gün boyunca devam edecek “14. Geleneksel Çilek Festivali” bugün saat 18.00 de Yeşilırmakta Kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Yeşiırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “14. Geleneksel Çilek Festivali”ne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
çilekFestivalBaşlıyorHaberKKTC
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