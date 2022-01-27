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Çilek tarlalarını ‘dolu’ vurdu!

Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava tarıma olumsuz etki yaptı. Yeşilırmak ve Yedidalga bölgesinde geçtiğimiz akşam yaşanan dolu yağışı ve don olayı sonrasında çilek tarlaları beyaza büründü.

27 Ocak 2022 Perşembe 15:34
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Çilek tarlalarını ‘dolu’ vurdu!
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Son günlerde ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava tarıma olumsuz etki yaptı.

Yeşilırmak ve Yedidalga bölgesinde geçtiğimiz akşam yaşanan dolu yağışı ve don olayı sonrasında çilek tarlaları beyaza büründü.  

Bölgenin büyük çilek üreticilerinden biri olan Salahi Atalar, yaşananın doğal afet olduğunu belirterek, ürünün yüzde 50’sinin zarara uğradığını söyledi.

Atalar, “Tarlalar beyaza döndü ve bu yaşananlar ürünü muhakkak etkileyecek. Ürün şu anda çiçeklenme döneminde olduğu için rekoltede ciddi anlamda bir düşüş olabilir. Aynı zamanda hasat dönemi de 1 ay kadar geç başlayacak. Üretim maliyetleri zaten oldukça yüksek, bir de bunun yaşanmasıyla birlikte üreticiler büyük zarara uğrayacak. Bu bir doğal afettir. Genel Tarım Sigortası Fonu bu zararı üreticiye ödemeli” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenidüzen

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